Создатели карты «Мир» поблагодарили сборную России за победу над командой Хорватии
Они сделали это за сутки до сегодняшнего матча. Вчера вечером в соцсети ВКонтакте появился рекламный пост платежной системы. В нем утверждалось, что сборная России по футболу обыграла соперников из Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. В сообщении говорилось, что это событие исторического масштаба, и что сборная России подарила настоящий футбольный праздник. Счет, с которым Россия якобы обыграла Хорватию, в сообщении указан не был.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 09:35
Видимо, финансовые работники что-то знают о подкупе хорватской команды?
danko_viola 07 июля 2018 | 09:46
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, наверное, мильтоны, пролонгация, кадырка, пропиндосить. Подкупный хокло тролль
merelymy 07 июля 2018 | 10:45
Сегодня утром жители города видели, как две виолончели, стараясь остаться незаметными, вошли в номер хорватского тренера сборной, но никто не видел как они выходили.
midnightblues 07 июля 2018 | 09:51
mikhail_spb_: Раз дураки платят
можно и эти деньги вложить в экономику Хорватии
Наверное-это умнее идиотской гордыни
polsan 07 июля 2018 | 10:01
даже если это и правда )) экономике Хорватии от этого ничего не перепадёт ))
alexey_x 07 июля 2018 | 09:52
mikhail_spb_: Везде вам видятся заговоры)))Шаблонно мыслите
laits 07 июля 2018 | 10:01
alexey_x:
в какой дебилизм больной выродилась у нас обыкновенная спортивная игра. Проиграют, выиграют..
да какая разница то? Это всего лишь спортивная игра
polsan 07 июля 2018 | 10:18
laits: тальянцы, которые хотели подать протест против проигранного матча с Хорватией, в котором боковой арбитр не засчитал два их гола, потом передумали.
Один из руководителей итальянской футбольной федерации заявил: "Мы не будем становиться в позу обиженных, сваливать свою собственную вину на других и говорить о таких глупостях, как всемирный заговор против Италии. Мы плохо играли, а должны играть лучше".
yralez 07 июля 2018 | 09:41
Ну дык это карта "бедных" бюджетников.....взнос сделан.
Причем не за счет бюджетников, а за счет работающих.
Раися, вперде!.....дебилов хватит, денег на покупку результатов тоже.....пока.
seryj_wolk 07 июля 2018 | 09:51
yralez: эОт заявления карточных создателей ужасно воняет патриотизьмом рускава мира.
kara 07 июля 2018 | 09:42
бывает!у Эха солиста Иванушек два раза хоронили
viniqi 07 июля 2018 | 09:54
kara: На лицо банальный подкуп Харватской команды причем вата уже даже этого не стесняется!!!
danko_viola 07 июля 2018 | 09:56
viniqi: клоун доношенный. На лицо. При чем. Каламрась.
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 10:00
viniqi: Я вот тоже не стесняюсь покупать проституток , кому должно быть стыдно ,тому кто собой торгует или тому кто покупает !?)))))
danko_viola 07 июля 2018 | 10:05
ukraina_biomusor: а ты купи эту подстилку виндикация и плюнь ему в рожу. Я передам.
piter_ug 07 июля 2018 | 09:47
При неудачном прогнозе придётся менять название на ватник.
amg66 07 июля 2018 | 09:53
Лучше раньше, чем никогда. )))
p14 07 июля 2018 | 10:01
Первая мысль: дурдом... И вторая: дурдом, кто же кричит о договорняках?
greeg1 07 июля 2018 | 10:02
Это пипец. Банкиры за выполненный тендер по карте Мир от усердия заговариваться начали.
jamba 07 июля 2018 | 10:02
..... а Путина за бессмертность;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
addi 07 июля 2018 | 10:22
Оракулы ср@ные ! Приняли на грудь, поди, в честь блатного "героя России"....