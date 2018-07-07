Создатели карты «Мир» поблагодарили сборную России за победу над командой Хорватии

Они сделали это за сутки до сегодняшнего матча. Вчера вечером в соцсети ВКонтакте появился рекламный пост платежной системы. В нем утверждалось, что сборная России по футболу обыграла соперников из Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. В сообщении говорилось, что это событие исторического масштаба, и что сборная России подарила настоящий футбольный праздник. Счет, с которым Россия якобы обыграла Хорватию, в сообщении указан не был.