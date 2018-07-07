Сборная России по футболу пообещала болельщикам полностью выложиться в сегодняшнем матче против Хорватии
«Мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого всё возможное», -говорится в обращении команды к фанатам. Футболисты добавили, что очень любят и ценят своих болельщиков. Сегодня в девять вечера Россия и Хорватия поборются за выход в полуфинал. Матч пройдет в Сочи.
Комментарии14
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komiccap_nkvd 07 июля 2018 | 09:38
на данный момент осталось 6 самых сильных команд в мире, которые продолжают борьбу
Россия среди них
patrikk_1 07 июля 2018 | 09:40
Сборная России по футболу пообещала болельщикам полностью выложиться в сегодняшнем матче против Хорватии...
Помогай вам Бог.
astet 07 июля 2018 | 09:47
patrikk_1: Выложиться?
Это как?
Опять 11 игроков сборной
будут два тайма
кучковаться в своей штрафной
в расчёте забить "на дурака"
победный гол? ;)))
Гениальная тактика!
Думаете, получится опять?
laits 07 июля 2018 | 10:24
astet: все это пиры вовремя чумы
столько нездорового ожиотажа вокруг всех этих по сути не имеющих никакого значения для жизни людей в России событий, что хотелось бы чтобы подольше ничего у нас больше не проходило. А это текущая пиар акция путина и К поскорее закончилась
путриоты отбесились
путин обтрескался нового рейтинга и не затащил рф в очередную войну
и можно было бы занятся самым важным для россиян - социалкой включая пенс возраст, развитием дохлой экономики, отсталой медицины и недофинансированного образования в России
yralez 07 июля 2018 | 09:43
Это как они выложатся ?
Вернут деньги, заплаченные хорватам ?
Или нам отнятые у нас для них миллиарды ?
provincial49 07 июля 2018 | 09:45
Выложиться, это вернуть деньги иностранным болельщикам, которые придут смотреть футбол, а увидят...
sergo_25_26 07 июля 2018 | 09:51
Можно не ложится а попробовать в футбол поиграть.
hangman19 07 июля 2018 | 09:52
пукинтим
sergo_25_26 07 июля 2018 | 09:54
Раскатают вас хорваты с позорным счетом ребятки. С ними такие выкладывания под мяч не проканают.
vincenttt 07 июля 2018 | 09:56
Раз путинская уборная по мячепинанию грозиться "выложить всё что у неё есть" болельщикам на стадионе надо срочно одевать защитные маски и противогазы!
murad_manapov 07 июля 2018 | 10:03
надо хотеть не продлить пребывание, а стать чемпионами
jamba 07 июля 2018 | 10:04
Просто слова ничто! Будучи "чемпионами среди арабских стран", должны клясться самым ценным - верблюдами!))) У бедуинов только такая клятва чего то стоит)))))
piterjanis 07 июля 2018 | 10:06
Удачи сборной
curhatuy6 07 июля 2018 | 10:12
Что-то слишком уверенно обещают. Как-будто уже знают результат. Странновато....