Сборная России по футболу пообещала болельщикам полностью выложиться в сегодняшнем матче против Хорватии...

«Мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого всё возможное», -говорится в обращении команды к фанатам. Футболисты добавили, что очень любят и ценят своих болельщиков. Сегодня в девять вечера Россия и Хорватия поборются за выход в полуфинал. Матч пройдет в Сочи.