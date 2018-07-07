Российское правительство продолжает душить свободу прессы и независимые СМИ, — заявили в Госдепартаменте США. Поводом стало судебное решение о штрафе Радио Свобода. Два дня назад Тверской суд Москвы признал радиостанцию виновной в непредоставлении сведений как организации, выполняющей функции иностранного агента. Радио Свобода оштрафовали на сто тысяч рублей. Соединенные Штаты призывают Москву выполнять свои обязательства и уважать соблюдение фундаментальных свобод, — сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.