Российское правительство продолжает душить свободу прессы и независимые СМИ, — заявили в Госдепартаменте США
Российское правительство продолжает душить свободу прессы и независимые СМИ, — заявили в Госдепартаменте США. Поводом стало судебное решение о штрафе Радио Свобода. Два дня назад Тверской суд Москвы признал радиостанцию виновной в непредоставлении сведений как организации, выполняющей функции иностранного агента. Радио Свобода оштрафовали на сто тысяч рублей. Соединенные Штаты призывают Москву выполнять свои обязательства и уважать соблюдение фундаментальных свобод, — сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
Комментарии15
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komiccap_nkvd 07 июля 2018 | 09:36
Радио Свобода не является независим СМИ. оно финансируется Конгрессом США.
и могут говорить то что им прикажут
patrikk_1 07 июля 2018 | 09:38
Радио Свобода оштрафовали на сто тысяч рублей...
В США запретили вещание Russia Today. 29 мартa 2018. Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал...
porvana_v_klochya 07 июля 2018 | 10:19
Эхо, а чего ты не напоминаешь ( как обычно ты это делаешь в случае негативных новостей про РФ ), что это решение Тверского суда - всего лишь наша ответка на практический запрет вещания нашего RT на территории штатов? Что, родимое, память отшибло? Ну так мы тебе её подлечим, не беспокойся, многоликое ты наше.
zztop1960 07 июля 2018 | 09:49
komiccap_nkvd: Эхо Москвы финансируется Газпромом , а владелец Газпрома Миллер и правительство РФ , значит Эхо Москвы могут говорить то что им прикажут из Кремля ?
ura_russians 07 июля 2018 | 10:01
zztop1960: значит Эхо Москвы могут говорить то что им прикажут из Кремля ?
—-
Нет никаких сомнений! (с)
rips4 07 июля 2018 | 10:04
zztop1960: а вы думаете, что как то иначе происходит..?
Да никто в мире (ну кроме украинытможет быть) ,не сделал столько для путина и едросни, сколько сделали все эти шендеровичи, гозманы, венедиктовы, и т.д., изображая тут либеральную оппозицию!
archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 09:37
" Соединенные Штаты призывают Москву выполнять свои обязательства и уважать соблюдение фундаментальных свобод "
ага, призовите гопника не грабить население и не творить беспредел :)
stalinator 07 июля 2018 | 09:38
Ну,а что могут сказать хозяева подконтрольного ресурса?
zztop1960 07 июля 2018 | 09:41
Водитель жены Джемилева после пыток ФСБ выехал на материковую часть Украины – правозащитник Джеппаров. "В машине с мешком на голове его вывезли, как он потом понял, в отделение ФСБ России в Бахчисарае. Дальше с ним "работали", но это мы так выражаемся, на самом деле его били, пытали, там происходили с ним страшные вещи... Потом его вывезли в Симферополь. Дальше были угрозы: ты у нас потеряешься, с тобой что-то случится, с семьей, детьми и т. д. Все это ему пришлось пережить", – рассказал правозащитник.
В конечном итоге, по словам Джеппарова, Мустафаева отпустили "без всякого статуса, не подписав ни протоколов, ни бумаг".
"У него нет статуса свидетеля, обвиняемого или подозреваемого. Его просто отпустили, предупреждая, что "мы с тобой еще часто будем видеться", – отметил правозащитник.
echo_shar 07 июля 2018 | 09:47
zztop1960: archibald_dandy_esquire:
Сша не будут призывать сами себя. Не мечтай, Арчи! )))
"Рассказал правозащитник..." А где фото "водителя-страдальца"? )))
nersesov 07 июля 2018 | 10:26
zztop1960: фото водителя со следами страшных пыток в студию!
echo_shar 07 июля 2018 | 09:44
США... фундаментальные свободы...свобода СМИ... - это само по себе анекдот! ))))))))
venezianez49 07 июля 2018 | 09:48
Штрафы для подобных "независимых" - только повод, чтобы ещё сильнее раздувать антироссийскую истерию. Гнать надо отсюда все эти "свободы", созданные для того , чтобы вести подрывную работу в России. Каждая их передача, посвящённая нашей стране - типичная агитка в духе фашистских листовок первых лет войны.
vincenttt 07 июля 2018 | 09:53
В гэбистской рашке душить-то уже ничего не осталось..."ЭМ" это как табурет в Гайд-парке, для микроскопической аудитории как точно выразился Шендерович..
putin_itogy 07 июля 2018 | 10:07
Доктор тоже делает больно, чтобы вылечить больного.
Так и "папа - доктор путин",
лечит свою многострадальную страну.
Пострадавшую за тысячелетия.
особенно, после после последней, "величайшей трагедии ХХ века"..
И мудрый властитель, готовит всех,
Для "более лучшей жизни".
Или доли..
Светы из Иванова..