Главного редактора украинского представительства «РИА «Новости» Вышинского заподозрили в ещё одном преступлении

Главного редактора украинского представительства «РИА «Новости» Кирилла Вышинского заподозрили в ещё одном преступлении. К обвинению в госизмене вскоре может добавиться ещё одна статья — о незаконном хранении оружия.

Поводом для нового подозрения, предъявленного Кириллу Вышинскому украинскими силовиками, стал обнаруженный следователями в ходе обысков пистолет Browning, самозарядное оружие и патроны к нему нашли в банковской ячейке Вышинского. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган. Статья криминального кодекса Украины о незаконном хранении оружия предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. В мае же Кирилла Вышинского арестовали по подозрению в куда более тяжком преступлении. Речь идет о госизмене. Глава представительства российского информагентства, по данным СБУ и прокуратуры Автономной республики Крым, руководил частью сети медиаструктуры, подконтрольной России. С ее помощью, как утверждают на Украине, Кремль вёл гибридную войну.

В России, тем временем, к 12 годам строгого режима недавно был приговорен украинский журналист Роман Сущенко. Его признали виновным в шпионаже.