Более 50 человек погибли из-за аномальной жары в канадской провинции Квебек
Большинству из них 65 лет и больше, передает телеканал CBC. В последний раз жара, по данным властей, надолго устанавливалась в Монреале 8 лет назад. Тогда погибли более ста человек. На юго-востоке Канады в последние дни воздух прогревался до 30-40 градусов Цельсия.
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