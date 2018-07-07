Сборная России сыграет сегодня в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии

Встреча начнется в 21:00 в Сочи. К этому матчу наши футболисты готовятся не так, как к одной восьмой финала с испанцами, — говорил полузащитник Александр Головин.

«Где-то, может быть, наша сборная проявила больше характер в матче, нежели там Испания. Потому что они играли немного расслабленно. Я думаю, что игра будет какая-то более-менее равная у нас с хорватами. И тут кто больше проявит характер и неуступчивость свою, тот и будет владеть игрой. Мы все понимали, что Испания — это та команда, которая контролирует мяч вообще с любой сборной мира. Я считаю, что у них владение мячом будет выше любой команды. И мы это понимали, и готовились к этому, и схему такую подобрали. Но, я думаю, что с хорватами — тут уже нужно действовать от своих сильных сторон, навязывать свою игру».

Накануне в полуфинал вышли сборные Бельгии и Франции.