Сборная России сыграет сегодня в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии
Встреча начнется в 21:00 в Сочи. К этому матчу наши футболисты готовятся не так, как к одной восьмой финала с испанцами, — говорил полузащитник Александр Головин.
«Где-то, может быть, наша сборная проявила больше характер в матче, нежели там Испания. Потому что они играли немного расслабленно. Я думаю, что игра будет какая-то более-менее равная у нас с хорватами. И тут кто больше проявит характер и неуступчивость свою, тот и будет владеть игрой. Мы все понимали, что Испания — это та команда, которая контролирует мяч вообще с любой сборной мира. Я считаю, что у них владение мячом будет выше любой команды. И мы это понимали, и готовились к этому, и схему такую подобрали. Но, я думаю, что с хорватами — тут уже нужно действовать от своих сильных сторон, навязывать свою игру».
Накануне в полуфинал вышли сборные Бельгии и Франции.
Комментарии1
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tenisfun 07 июля 2018 | 09:12
Наверное, тяжело будет смотреться после Бельгия - Бразилия.