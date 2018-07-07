Кубанский активист пожаловался на избиение в полиции
По словам пострадавшего, Евгения Ширманова, полицейский в гражданской одежде напал на него у здания ОВД под Краснодаром после того, как молодой человек сделал замечание его коллеге за нецензурную брань. Незадолго до этого инцидента на Ширманова уже было совершено нападение возле его дома. Активист ведет канал на Youtube и снимает ролики о нарушениях ПДД на дорогах Краснодара и других городов, в том числе и сотрудниками полиции.
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archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 09:12
расейская полиция такая нежная и реагирует избиениями на их беспредел - мозгов-то нет, всех с мозгом "вычистили" после "реформы" - остались одни дегенераты
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 09:12
Благодаря нашей демшизе ,« активист» уже давно ассоциируется у народа и ментов с пропагандонскими и проплаченными провокаторами ,поэтому их всегда будут бить ,репутация однако ...