Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в России
В Петрозаводске митинг начнется в полдень в центре города. Его организовало карельское отделения КПРФ. В Твери противников реформы соберут у памятника Ленину профсоюзы. Впрочем, присоединиться к ним планируют и коммунисты. Ангарский гражданский активист Вячеслав Иванец, как сообщается, сумел через суд добиться права провести сегодня митинг в центре города. Коммунисты выводят сегодня своих сторонников в Барнауле. Также запланированы акции в Симферополе, Борисоглебске, Всеволожске. А вот в Петербурге власти не разрешили «Яблоку» 18 июля организовать митинг против повышения пенсионного возраста. Это странное решение, учитывая, что организаторы делали всё ровно по указанным администрацией правилам, — сказал «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗакСе Борис Вишневский.
Борис Вишневский подчеркнул, что люди самых разных политических взглядов выступают против пенсионной реформы. Эту позицию необходимо сейчас необходимо выразить не только в интернете, но и на улице, — считает политик. В минувшие выходные митинги и пикеты против планов властей повысить возраст выхода на пенсию прошли, по некоторым данным, в 45 городах.
Комментарии2
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ura_123 07 июля 2018 | 09:09
Системная оппозиция организует митинги против "руки кормящей" ?
Господа из КПРФ, это называется когнитивный диссонанс.
patrikk_1 07 июля 2018 | 09:15
А вот в Петербурге власти не разрешили «Яблоку» 18 июля организовать митинг против повышения пенсионного возраста — сказал «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗакСе Борис Вишневский...
Пожалуйтесь Серёге Митрохину, он подаст в суд на Санкт-Петербург.