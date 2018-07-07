Центральные улицы Москвы этим вечером будут перекрыты для гуляний болельщиков
В 21:00 начнется матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Как сказали в мэрии, с 23:00 будут закрыты для автотранспорта Тверская улица между Пушкинской площадью и Манежной, Моховая, от Большой Никитской. Нельзя будет проехать по Театральному проезду (до Неглинной), Ильинке и Варварке. Все они будут перекрыты до окончания гуляний.
В департаменте региональной безопасности не исключили дополнительные ограничения движения транспорта.
Комментарии3
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aantipov067 07 июля 2018 | 08:41
Для гуляний перекроют, а вот для протестов- как можно, люди ведь на дачу едут...
tuman13 07 июля 2018 | 09:06
aantipov067: Из профессиональных ""а баба-яга против"""?
ma1nbrain 07 июля 2018 | 08:46
Весь город будет стоять раком из-за тупоголовых балбесов.