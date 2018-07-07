Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева на 10 дней
Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева на 10 дней. Он проходит по делу о превышении полномочий, но обвинение, как передает ТАСС, ему пока не предъявили. Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что арестован бывший руководитель правительственного гаража Дагестана Асхабали Абдулатипов. Он проходит по одному и тому же эпизоду с Алиевым. Экс-глава Дагестана Рамазан Адбулатипов опроверг родственные связи с задержанным.
На этой неделе врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил первого вице-премьера в отставку. Дома у чиновника прошел обыск. Ранее в республике были арестованы несколько высокопоставленных руководителей, в том числе глава правительства.
Комментарии1
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j_partizan 07 июля 2018 | 08:49
Чем выше коррупция, тем чаще надо менять людей во власти.
Одними посадками "бывших" проблему не решить.