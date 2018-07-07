Великобритания предложит Евросоюзу после выхода из него сохранить зону свободной торговли
Великобритания предложит Евросоюзу после выхода из него сохранить зону свободной торговли. Правда, правительство королевства не сможет изменить такой режим в будущем без одобрения парламента, пояснила премьер-министр Тереза Мэй. Накануне прошли консультации членов кабинета министров Великобритании. На них предполагалось согласовать стратегию Лондона на переговорах с Брюсселем о Brexit.
Как отмечают наблюдатели, ранее правительство склонялось к установлению с ЕС полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.
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