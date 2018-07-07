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08:30, 07 июля 2018

Великобритания предложит Евросоюзу после выхода из него сохранить зону свободной торговли

Великобритания предложит Евросоюзу после выхода из него сохранить зону свободной торговли. Правда, правительство королевства не сможет изменить такой режим в будущем без одобрения парламента, пояснила премьер-министр Тереза Мэй. Накануне прошли консультации членов кабинета министров Великобритании. На них предполагалось согласовать стратегию Лондона на переговорах с Брюсселем о Brexit.

Как отмечают наблюдатели, ранее правительство склонялось к установлению с ЕС полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.

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