Две немецкие компании подозреваются в поставках стратегической руды из Норвегии в Крым в обход санкций

По данным радиостанции Deutschlandfunk, сначала ильменит, титанистый железняк, доставили по морю в Керченский пролив. И затем перегрузили на российские суда, которые доставили товар на полуостров. Ильменит используют для производства высококачественной краски, которой обрабатывают боевую технику и, в частности, военные корабли. В немецких судоходных кампаниях не стали отрицать, что выполнили заказы на транспортировку сырья. Там настаивают, что их суда шли не в Крым.

Следствие в отношении них проводит немецкая прокуратура. Ранее скандал вызвала поставка в Россию турбин Siemens, которые в итоге оказались в Крыму.