Две немецкие компании подозреваются в поставках стратегической руды из Норвегии в Крым в обход санкций
По данным радиостанции Deutschlandfunk, сначала ильменит, титанистый железняк, доставили по морю в Керченский пролив. И затем перегрузили на российские суда, которые доставили товар на полуостров. Ильменит используют для производства высококачественной краски, которой обрабатывают боевую технику и, в частности, военные корабли. В немецких судоходных кампаниях не стали отрицать, что выполнили заказы на транспортировку сырья. Там настаивают, что их суда шли не в Крым.
Следствие в отношении них проводит немецкая прокуратура. Ранее скандал вызвала поставка в Россию турбин Siemens, которые в итоге оказались в Крыму.
Комментарии10
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olegleon 07 июля 2018 | 08:48
ну их ы ещё обвинили в том, что они разгрузились во Владике, а потом груз попал в Крым.
очередная охота на ведьм
mercer57 07 июля 2018 | 09:08
olegleon: вся раися стала токсичной.... для того чтобы обезопасить себя от неприятностей нечего торговать со страной-оккупантом !
zemljanka 07 июля 2018 | 09:12
"Неприлично подозревать..."
tuman13 07 июля 2018 | 08:52
Так украинцы подсуетились: руда на немецких судах пришла в Мариуполь, или Бердянск. Ее разгрузили. Затем руда оказывается в Крыму.
А для балбесов прошу представить перегрузку сыпучего груза с судна на судно в море. Ну, или пересыпать мешок песка в другой мешок на другой лодке посреди озера.
forfor 07 июля 2018 | 09:02
tuman13: Для особо одаренных: перевалка грузов, в том числе сыпучих, с судна на судно — вполне штатная процедура.
archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 08:52
"...их суда шли не в Крым..."
заблудились немецкие ихамнеты,
зато перекрашенные российские судна и танки будут выглядеть красивыми, новыми и наведут безмерный ужас на НАТО
ura_123 07 июля 2018 | 09:14
archibald_dandy_esquire: Правильно,по ватниковски писать "на НАТУ"!
Если бы не ШАНМЫРК то там бы стояли танки НАТЫ ))))
Этим немецким компаниям,в обход санкций въеб... влупят такие штрафы что мало не покажется.
zztop1960 07 июля 2018 | 08:59
Россия использует порт "Кавказ" для обхода санкций". Прокуратура Гамбурга подтвердила DLF, что против Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG поданы заявления о совершении правонарушения и что эти обвинения проверяются. Между тем МИД Норвегии сообщил о расследовании против норвежской компании Titania kronos, добывшей предположительно поставленную в Крым руду
putin_itogy 07 июля 2018 | 09:03
Ну что фрау-бабушка меркель,
всё-таки запугал тебя вова,
своей собачкой Кони?
mercer57 07 июля 2018 | 09:05
немцы по старой привычке не могут отказать себе в связях с фашистской раисей.)))