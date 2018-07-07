«Радио Свобода» единственное представило финансовую отчетность как иностранный агент
Другие СМИ из этого списка документов не прислали, сказали «Интерфаксу» в министерстве юстиции России. Между тем именно «Радио Свобода» мировой суд оштрафовал на 100 тыс. рублей за непредоставление финансовой информации. Как рассказали в редакции радиостанции, они не смогли прислать отчетность в срок, поскольку министерство юстиции, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения.
По мнению президента РСЕ/РС Тома Кента, применение закона «о СМИ — иностранных агентах» против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности.
Комментарии2
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patrikk_1 07 июля 2018 | 08:46
«Радио Свобода» единственное представило финансовую отчетность как иностранный агент...
Из всех русофобских СМИ, радио "Свобода" выдаёт самый качественный продукт, остальной жидобандере не мешало бы у них поучиться.
tuman13 07 июля 2018 | 09:09
Остальных оштрафовать на пару сотен лямов и прикрыть, то биш опечатать аппаратные. Не понравиться - есть диапазон КВ1.