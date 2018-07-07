Руководство «Единой России» подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста

Материалы, которые уже разосланы региональным отделениям, станут основой «разъяснительной работы» с гражданами, единороссы попытаются убедить россиян в том, что пенсионная реформа — это правильное и своевременное решение.

Одна из основных задач «Единой России» — доходчиво объяснить гражданам плюсы «пенсионного маневра». «Мы не должны давать оппозиции возможность заниматься популизмом и набирать очки на этой теме», — заявил собеседник «РБК». Подлинность методички, попавшей в распоряжение издания, уже подтвердили сразу два источника, близких к руководству партии власти. В материалах презентации говорится, что пенсионный возраст выше, чем в России, уже установили 70 процентов стран, включая Белоруссию. Напомнят единороссы и об обещанной прибавке к пенсии тем, кто уже ее получает. Речь идет о тысяче рублей Специалисты Минздрава, между тем, выступили со своим видением позитивных сторон реформы. Главный гериатр ведомства в интервью агентству РИА «Новости» сказала, например, что неработающие мужчины чаще злоупотребляют спиртным и страдают депрессией. План смягчения параметров реформы, по сведениям Reuters, включает в себя повышение пенсионного возраста для женщин не на 8 лет, а на 5. Также власти могут ввести понятие «предпенсионный возраст». Окончательное решение рассчитывают принять к осени, в преддверии региональных выборов. Не исключено, что о смягчении реформы заявит лично Владимир Путин. «Очевидно, что президент должен что-то подарить», — сказал один из собеседников агентства Reuters.

В начале июля во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, они были организованы профсоюзами, штабами Алексея Навального и представителями парламентских партий.