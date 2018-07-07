Руководство «Единой России» подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста
Материалы, которые уже разосланы региональным отделениям, станут основой «разъяснительной работы» с гражданами, единороссы попытаются убедить россиян в том, что пенсионная реформа — это правильное и своевременное решение.
Одна из основных задач «Единой России» — доходчиво объяснить гражданам плюсы «пенсионного маневра». «Мы не должны давать оппозиции возможность заниматься популизмом и набирать очки на этой теме», — заявил собеседник «РБК». Подлинность методички, попавшей в распоряжение издания, уже подтвердили сразу два источника, близких к руководству партии власти. В материалах презентации говорится, что пенсионный возраст выше, чем в России, уже установили 70 процентов стран, включая Белоруссию. Напомнят единороссы и об обещанной прибавке к пенсии тем, кто уже ее получает. Речь идет о тысяче рублей Специалисты Минздрава, между тем, выступили со своим видением позитивных сторон реформы. Главный гериатр ведомства в интервью агентству РИА «Новости» сказала, например, что неработающие мужчины чаще злоупотребляют спиртным и страдают депрессией. План смягчения параметров реформы, по сведениям Reuters, включает в себя повышение пенсионного возраста для женщин не на 8 лет, а на 5. Также власти могут ввести понятие «предпенсионный возраст». Окончательное решение рассчитывают принять к осени, в преддверии региональных выборов. Не исключено, что о смягчении реформы заявит лично Владимир Путин. «Очевидно, что президент должен что-то подарить», — сказал один из собеседников агентства Reuters.
В начале июля во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, они были организованы профсоюзами, штабами Алексея Навального и представителями парламентских партий.
Комментарии10
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yralez 07 июля 2018 | 08:17
Жулики и воры разьяснят нам пользу воровства.
razval74 07 июля 2018 | 08:28
Да познер уже все разъяснил.
ly4_sveta 07 июля 2018 | 08:37
Конечно подарит, Путин обязательно подарит. Вот эти три
года и подарит, что изначально и было заложено во всей
этой пенсионной афере, и крепостные сразу осчастливятся.
velbkeirf1 07 июля 2018 | 08:37
История о маленьком и невероятно любопытном слоненке, который все задавал разным зверям вопросы, но в ответ получал лишь тумаки ---------------------
Одна из основных задач ЕР доходчиво объяснить плюсы пенсионного маневра
ura_123 07 июля 2018 | 09:06
velbkeirf1: Бедненькое ты маленькое слонёнок,везде тебе несладко...
Что же ты не начинаешь доходчиво объяснять плюсики пенсионного манёвра партией жуликов и воров? Пригожин ведь вас за это и кормит.
yazva_sibirskaya 07 июля 2018 | 08:37
Да пошли вы в вашими аргументами, ворюги.
ems1 07 июля 2018 | 08:38
Готовьтесь скоро вкалывать по 12 часов в день за те же деньги! Единая Россия это тоже одобрит.
yuriykyvich 07 июля 2018 | 08:46
Интересно. У людей, у каждого причем, вынимают из карманов от 120 до 700-800 ТЫСЯЧ (!) рублей, в зависимости от возраста выхода на пенсию. Ну и КАК они это моут объясниь?
Ограбленным пенсионерам обещают какую-то прибавку, якобы в 1000 рублей, но это меньше чем они должны бы были получить из-за скачка инфляции после "Крымнашего"... Но "Денег Нет" (кроме как на "Виолончели" и "Домики для Уточек") а вы, быдломасса, - Держитесь!
bratec_kot 07 июля 2018 | 08:57
Так это давно известно, единоросс-предатель народа.
ly4_sveta 07 июля 2018 | 09:06
И утритесь подачкой в ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ. Хотя, эта
тысяча будет не у всех, как объяснил уже один министр,
у кого-то меньше, зависит от размера пенсии и индексации
с инфляцией. Считайте, если пенсия у человека 7 тыся 500
рублей, а инфляция 3 %, так какой будет его прибавка? Двести
с чем-то рублей. Тысяча будет у кого пенсия тридцать тысяч, и
инфляцию они не поднимут уже выше 10%.
С самого начала манипуляции, наглое вранье, выворачивание
фактов наизнанку, выкручивание и запудривание мозгов. И
начала всю эту циничную ложь за 1000 рублей лицемерная
дама Голикова. Их бесстыдству и наглости нет предела.