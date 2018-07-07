В Европу в первом полугодии через Средиземное море, прибыло вдвое меньше беженцев, чем за тот же период прошлого года. С января по начало июля этот путь проделали 46 тысяч человек, рассказали в Международной организации по миграции. Два года назад за тот же период в Европу по Средиземному морю прибыли более 230 тысяч человек. Большинство беженцев оказались в Италии, Испании и Греции. Кроме того, как рассказали в организации, в этом году по пути в Европу Средиземным морем погибли около полутора тысяч беженцев.