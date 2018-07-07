В Сочи, где сегодня играет сборная России, накануне за час выпала треть месячной нормы осадков
В Сочи, где сегодня играет сборная России, накануне за час выпала треть месячной нормы осадков. Из-за тропического ливня оказались подтоплены низинные участки федеральной трассы в Адлер. В то же время мэр города Анатолий Пахомов заверил в интервью «Эху», что погодные условия не помешают проведению четвертьфинального матча сборных России и Хорватии. Глава города отметил, что в районе стадиона «Фишт», где пройдет матч, осадков практически не было.
Комментарии7
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putin_itogy 07 июля 2018 | 08:18
Небеса плачут, от предстоящего лицедейства.
Фарисеи будут выбирать лучшего из худших.
vlabumur 07 июля 2018 | 08:24
Оле, оле, оле, оле, Россия, вперед!
Крым наш!
Путину Слава!
Нам солнца не надо - нам Путин наш светит, нам хлеба не надо - работу давай!
archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 08:57
vlabumur: " нам Путин наш светит, нам хлеба не надо - работу давай! "
с работой в РФ как-то никак - газпром да роснефть, остальное работай сам - ремонт квартир и тайный ремонт битых авто
ly4_sveta 07 июля 2018 | 08:25
Над стадионом «Фишт» Путин приказал
разгонять тучи, по давней российской традиции.
ts 07 июля 2018 | 08:32
Природа досрочно оплакала результат предстоящего матча...
vilingrad 07 июля 2018 | 08:40
Красная армия форсирует Сиваш. Или нет...
igoriw 07 июля 2018 | 09:06
Очевидно это знак. Что он означает - позже.