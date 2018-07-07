В Сочи, где сегодня играет сборная России, накануне за час выпала треть месячной нормы осадков. Из-за тропического ливня оказались подтоплены низинные участки федеральной трассы в Адлер. В то же время мэр города Анатолий Пахомов заверил в интервью «Эху», что погодные условия не помешают проведению четвертьфинального матча сборных России и Хорватии. Глава города отметил, что в районе стадиона «Фишт», где пройдет матч, осадков практически не было.