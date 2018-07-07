Владимир Путин фактически игнорирует чемпионат мира по футболу
Посетив матч-открытие первенства, президент после не был ни на одной игре сборной России, и на четвертьфинал пока тоже не собирается, отмечает The Bell. По словам одного высокопоставленного российского источника, главная причина заключается в том, что он любит хоккей. Футбол оставляет его равнодушным. У отсутствия президента на матче 1⁄8 финала с Испанией была и вторая причина — в победу России почти никто не верил, а Путин не хотел бы ассоциироваться с поражением, оговаривается собеседник The Bell.
Комментарии6
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igorrrpadlowitchs 07 июля 2018 | 07:37
Он уже давно всю страну игнорирует, а тут какой- то ЧМ.
fessgray 07 июля 2018 | 07:38
Потому что он сволочь, но не дурак ... ЧМ в таком формате - политического инструмента, смотрят только дураки ...
ems1 07 июля 2018 | 07:38
Смешно. После глобального поражения на Украине, Путин является политическим пораженцем, и встал в один ряд с такими политическими банкротами в истории России, как Горбачёв и Николай II.
j_partizan 07 июля 2018 | 07:39
Положение в стране - поражение, а футбол - всего лишь игра.
monterado_ancona_marche 07 июля 2018 | 07:40
Сочиняйте-сочиняйте.
На открытии был, на закрытии тоже будет.
И этого достаточно.
Для остального есть премьер Медведев.
Так везде...))
yralez 07 июля 2018 | 07:41
Как это игнорирует ?
А для чего стариков он ограбил ?
Всё для победы...... испанцы, хорваты, и следующие нас поддержат, опустошив наши кошельки.