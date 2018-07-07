Полицейские в Москве задержали двух молодых людей за наклейку на автозаке в поддержку Олега Сенцова. Украинский режиссер уже 55-й день держит голодовку в колонии. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», задержанных доставили в отдел полиции по району Якиманка. Их обязали написать объяснительные.