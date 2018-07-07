Украинский «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж
Как поясняли в Киеве, претензии связаны с тарифами на транзит газа. Украинская сторона требует более 11,5 миллиардов долларов. Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам двух компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Он обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.
Комментарии1
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banyi2 07 июля 2018 | 07:39
Настоиграли они уже. Поток 1 уже есть. Перекрыть хохлам полностью газ к чёртовой матери! Ну нарушим договор, и чё, ну бабла потеряем. Ну себя уважать надо, пусть ЕС с этими уродами разбирается. Это же бесконечные суды будут, не проще ли послать их на..., хуже о нас думать не будут. Сейчас ЧМ мира закончится, росгвардия и полиция освободится, дать им задание выслать всех хохлов из РФ (ну почти всех)