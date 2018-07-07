США осудили российское руководство за «подавление свободы прессы»

Соединенные штаты осудили российское руководство за «подавление свободы прессы». За 10 дней до встречи президентов двух стран в Хельсинки официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт обратила внимание на адресное применение нового закона «О СМИ – иностранных агентах». По ее словам, в качестве целей были выбраны «Радио Свобода», а также ряд ее проектов, и «Голос Америки». Госдепартамент также осудил законопроект, который предлагает признавать «иностранным агентом» журналистов, кто сотрудничает со СМИ из этого перечня. Такая норма, добавила Науэрт, позволит правительству сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров в отместку за их работу.