Сборная России по футболу будет бороться сегодня за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча с командой Хорватии начнется в 21:00 в Сочи. У россиян из состава из-за травмы выбыл полузащитник Юрий Жирков. Под вопросом участие полузащитника Алана Дзагоева.