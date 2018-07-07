Сборная России по футболу будет бороться сегодня за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира
Сборная России по футболу будет бороться сегодня за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча с командой Хорватии начнется в 21:00 в Сочи. У россиян из состава из-за травмы выбыл полузащитник Юрий Жирков. Под вопросом участие полузащитника Алана Дзагоева.
Комментарии3
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josepp 07 июля 2018 | 07:18
Желаю удачи сборной России в этой игре. И всем нам, тоже.
ymnikymnik 07 июля 2018 | 07:19
Очередной подкупленный договорной мачт состоится сегодня Россия - Хорватия
сделаем смело ставки на России господа таких шансов больше не будет никогда.
yralez 07 июля 2018 | 07:33
Также интересно, как игра путина в хоккей......неизвестно только, сколько он забьет голов, но не менее 7 точно.
Ставка на мельдоний проиграна, ставка на бабло побеждает.
Не для того покупали мундиаль, чтобы проиграть.