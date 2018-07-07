Российская организация ветеранов призывает власти признать бойцам частных военных компаний участниками боевых действий
Российская организация ветеранов призывает власти признать бойцам частных военных компаний участниками боевых действий. И дать им соответствующие привилегии и льготы.
С этим не согласен журналист Николай Сванидзе. По его мнению, такой шаг совершенно неуместен.
Сванидзе добавил, что обществу очень нужно обратить внимание на тему деятельности ЧВК, но сейчас граждан это не интересует.
Комментарии5
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zumerxxx 07 июля 2018 | 07:13
хер вам
brandfa 07 июля 2018 | 07:18
Я тоже призываю признать их участниками боевых действий и всех обеспечить льготами от 4 до 8 лет по 359 ук РФ.
bratec_kot 07 июля 2018 | 07:21
Да пошли они на х.....!!!Гребаные наемные патриоты!!!
opiatnovyi63 07 июля 2018 | 07:29
Для этого придётся кардинально менять Конституцию РФ и кучу законов!
ivan14 07 июля 2018 | 07:37
Если эти люди не наигрались в войнушку , это их проблема а не бюджета РФ . Преступление брать оружие в мирное время , частная армия это блеф