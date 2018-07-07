Российская организация ветеранов призывает власти признать бойцам частных военных компаний участниками боевых действий. И дать им соответствующие привилегии и льготы.

С этим не согласен журналист Николай Сванидзе. По его мнению, такой шаг совершенно неуместен.

Сванидзе добавил, что обществу очень нужно обратить внимание на тему деятельности ЧВК, но сейчас граждан это не интересует.