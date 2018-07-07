Митинги против пенсионной реформы пройдут сегодня в России
Как правило эти акции организуют профсоюзы или парламентская оппозиция.
Недовольство перспективой повышения пенсионного возраста вторую неделю подряд объединяет представителей как парламентской, так и внесистемной оппозиции. В большинстве случаев местные власти акции разрешают. В Твери митинг организует ЛДПР. Удовлетворены заявки и от компартии. Протесты под красными знаменами пройдут в Ангарске, Сыктывкаре и Петрозаводске. Сегодня же левые и активисты профсоюзного движения выйдут на улицы Барнаула. В Симферополе КПРФ жалуется на чиновников, запретивших раздавать листовки накануне мероприятия. При этом сам митинг также санкционирован.
В Кремле накануне заявили, что Владимир Путин знает о реакции россиян на планы правительства. При этом президент по-прежнему не вмешивается в обсуждение нашумевшего законопроекта и до сих пор не сформулировал позицию относительно реформы.
На этом фоне рейтинги Путина и правительства немного упал.
Для властей было бы логичным шагом изменить пенсионную реформу. Таким образом, президент сможет вернуть часть потерянного рейтинга, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей. Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста неминуемо приведёт к росту безработицы, поскольку в России сейчас нет рабочих мест. Они перестали появляться даже в теневом секторе, — считает политолог.
Комментарии1
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ems1 07 июля 2018 | 07:13
Повышение пенсионного возраста - это признаки т.н. Нового мирового порядка. В ближайшем будущем нас ждёт повышение рабочей недели до 60 часов, или 12 часов в день. В Австрии уже прошли многотысячные митинги по этому поводу. Через какое-то время нам объявят, что экономика не может, глядя на европейский опыт, нам тоже нужна 60-часовая рабочая неделя.