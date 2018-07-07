Тренер, который оказался заперт в пещере Таиланда вместе с юношеской футбольной командой, принес извинения родителям
Футбольный тренер, который оказался заперт в одной из пещер Таиланда вместе с юношеской футбольной командой, принес свои извинения родителям. Он отправил записку вместе с дайверами, которые участвуют в спасательной операции. Мужчина поблагодарил всех за поддержку, передает AFP. Тренер и 12 подростков пропали в конце июня, когда спустились в пещеры на севере страны. Спустя полторы недели поисковые группы смогли найти их. Сообщается, что группа не смогла вернуться назад из-за подъема уровня воды. Теперь власти решают вопрос, как будет проходить спасательная операция.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт