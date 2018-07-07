Автомобильный затор образовался у границы России и Грузии

Время ожидания в очереди у пропускного пункта «Верхний Ларс» составляет около пяти часов, говорят в МЧС. Водители говорят, что ждать приходится по 9 часов и более, пишет сайт «Кавказский узел». В свою очередь в дорожной полиции Грузии заверили, что с их стороны проблем с пропуском автомобилей нет. Ожидающие в очереди подтверждают в социальных сетях, что проблемы с пропуском автомобилей наблюдаются только на трассе из России. Сотрудники таможни сказали агентству ТАСС, что сейчас на границе собралось около 250 машин. Затор связан с тем, что количество машин превышает пропускную способность пограничного пункта.