Z Архив новостей новости
5 6 6 922
06:32, 07 июля 2018

Бывший сотрудник штаба Алексея Навального в Туле попросил политического убежища в Швейцарии

Филипп Симпкинс пожаловался на то, что к нему домой несколько раз приходили полицейские и задавали вопросы о его деятельности. Кроме того, как рассказал сам двадцатилетний активист телеканалу «Дождь», его вызывало на  «профилактическую беседу» по поводу его взглядов руководство техникума, который он закончил перед отъездом. На работе звонили его руководству и обвиняли молодого человека в экстремизме. Сейчас Симпкинс находится в лагере для мигрантов в Швейцарии.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

epynda 07 июля 2018 | 06:45

Эта "схема по выезду из страны в качестве политического беженца" была очень удачно использована в Белоруссии в конце 90-ых и в начале нулевых....
Схема очень проста, даже приметивна...
Нужно было "засветиться" в протестных акциях, желательно с задержанием.
Далее, с этими фото и видеоматериалами "убегаешь от репрессивного режима" в Польшу.
И всё.... Вопрос решён....

n_i_g_e_r 07 июля 2018 | 06:57

epynda: Вы ерунда говорит
Швейцария принимать денги а не бешенство

rampa 07 июля 2018 | 07:01

epynda: действительно, как легко. Значит это полицейские обеспечивают эмиграцию? А я-то думаю, чего они кого ни поподя хватают на улицах и ни с того ни с сего в квартиры вламываются? Договорняк значит. И сколько они берут за участие в этом спектакле? Судя по вашему коменту, вы в курсе. Наверное, сам это часто использовал. Расскажите поподробнее.

banyi2 07 июля 2018 | 07:11

В начале 90х из Эстонии молодые люди в ФРГ ездили на "заработки" . Разбил витрину, что нибудь небольшое украл, поругался с полицаем. Почил свои 4 (желательно 6) месяцев тюряги. Позанимался спортом, поплавал в бассейне, жирка набрал, ну поработал не в напряг. Вышел, получил заработок, купил неплохую тачку и на департацию домой. Правда только один раз это канало, потом в черном списке )

mr_samgin 07 июля 2018 | 07:14

Почему не в Латвии?

lavrentiy79 07 июля 2018 | 07:28

===задавали вопросы===
Не хотел отвечать? Почему? Есть, что скрывать?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 87 6 12511 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 141 6 13007 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 86 6 9300 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 164 6 17928 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 7908 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 90 6 10091 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 137 6 15395 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 71 6 8186 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 168 6 21871 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 102 6 13667 01.07
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 91 6 12633 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Евгений Ясин бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ

Ещё раз о пенсиях Я хочу повторить: намеченная перестройка пенсионной системы не просто необходима, она сильно запоздала…

5 57 6 7922 06.07
Kполитика, пенсии, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Тюрьма – главный российский страх, именно поэтому здесь заключенные – это люди, побывавшие в аду…

5 43 6 6093 06.07
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, политика, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10092 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Илья Бачурин: Не могу ничего плохого сказать про то, что происходит в городе Мне нравится, как меняется Москва, несмотря на то, что очень много я слышу критики по этому поводу. Честно и искренне, я не могу найти внутри себя отклик, созвучный этой критике…

5 57 6 8291 06.07
Kмосква, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 84 6 12348 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин фактически игнорирует чемпионат мира по футболу После открытия первенства президент не посетил ни одной игры сборной России, и на четвертьфинал пока тоже не собирается

5 7 6 2252
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 169 6 126306 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 102 6 13667 01.07
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 344 6 413878 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 72 6 181657 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7095965
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3560659

Сегодня в эфире