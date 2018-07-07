Бывший сотрудник штаба Алексея Навального в Туле попросил политического убежища в Швейцарии
Филипп Симпкинс пожаловался на то, что к нему домой несколько раз приходили полицейские и задавали вопросы о его деятельности. Кроме того, как рассказал сам двадцатилетний активист телеканалу «Дождь», его вызывало на «профилактическую беседу» по поводу его взглядов руководство техникума, который он закончил перед отъездом. На работе звонили его руководству и обвиняли молодого человека в экстремизме. Сейчас Симпкинс находится в лагере для мигрантов в Швейцарии.
Комментарии6
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epynda 07 июля 2018 | 06:45
Эта "схема по выезду из страны в качестве политического беженца" была очень удачно использована в Белоруссии в конце 90-ых и в начале нулевых....
Схема очень проста, даже приметивна...
Нужно было "засветиться" в протестных акциях, желательно с задержанием.
Далее, с этими фото и видеоматериалами "убегаешь от репрессивного режима" в Польшу.
И всё.... Вопрос решён....
n_i_g_e_r 07 июля 2018 | 06:57
epynda: Вы ерунда говорит
Швейцария принимать денги а не бешенство
rampa 07 июля 2018 | 07:01
epynda: действительно, как легко. Значит это полицейские обеспечивают эмиграцию? А я-то думаю, чего они кого ни поподя хватают на улицах и ни с того ни с сего в квартиры вламываются? Договорняк значит. И сколько они берут за участие в этом спектакле? Судя по вашему коменту, вы в курсе. Наверное, сам это часто использовал. Расскажите поподробнее.
banyi2 07 июля 2018 | 07:11
В начале 90х из Эстонии молодые люди в ФРГ ездили на "заработки" . Разбил витрину, что нибудь небольшое украл, поругался с полицаем. Почил свои 4 (желательно 6) месяцев тюряги. Позанимался спортом, поплавал в бассейне, жирка набрал, ну поработал не в напряг. Вышел, получил заработок, купил неплохую тачку и на департацию домой. Правда только один раз это канало, потом в черном списке )
mr_samgin 07 июля 2018 | 07:14
Почему не в Латвии?
lavrentiy79 07 июля 2018 | 07:28
===задавали вопросы===
Не хотел отвечать? Почему? Есть, что скрывать?