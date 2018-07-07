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06:31, 07 июля 2018

Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в России

В Петрозаводске митинг начнется в полдень в центре города. Его организовало карельское отделения КПРФ. В Твери противников реформы соберут у памятника Ленину профсоюзы. Впрочем, присоединиться к ним планируют и коммунисты. Ангарский гражданский активист Вячеслав Иванец, как сообщается, сумел через суд добиться права провести сегодня митинг в центре города. Коммунисты выводят сегодня своих сторонников в Барнауле. Также запланированы акции в Симферополе, Борисоглебске, Всеволожске. В минувшие выходные митинги и пикеты против планов властей повысить возраст выхода на пенсию прошли, по некоторым данным, в 45 городах.

Комментарии

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ems1 07 июля 2018 | 06:49

Повышение пенсионного возраста - это не инициатива Путина. 13 лет назад Путин, заявлявший о недопущении повышения пенсионного возраста, скорее всего, был искренен. Это общемировая тенденция, такая же как, например, борьба с курением. То есть можно митинговать, но это ни к чему не приведёт. Есть ещё одна нехорошая для населения перспектива - повышение рабочей недели до 60 часов, или 12 часов в день. В Австрии уже прошли многотысячные митинги по этому поводу. Через какое-то время нам объявят, что экономика не может, глядя на европейский опыт, нам тоже нужна 60-часовая рабочая неделя. Время социализма прошло, теперь пришло время американского неоимпериализма, или как они его называют, "Нового мирового порядка". И это его признаки.

rash 07 июля 2018 | 07:22

ems1: Ха-ха-ха! путин ежегодно заявляет что-нибудь не сбывающееся. Арифметика простая : его шобла разворовывает страну, захватывая предприятия, разрушают их, конкурентов, используя чекистский ресурс, доводят до банкротства, в результате разрушение экономики и, как следствие, нечего становится воровать, а денег хотса и взять их негде, кроме как отобрать у нас разными способами: повышение пенсионного возраста, повышение НДС, повышение цен на нефтепродукты и т.д. Валить всё на американцев - это выказывать себя дураком. И P.S. в условиях ежедневного закрытия предприятий и роста безработицы, незанятости людей преклонного возраста повышение пенсионного возраста - очередное преступление.

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