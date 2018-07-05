СПЧ при президенте России предлагает создать механизм легального возврата невостребованных лекарств

Совет по правам человека при президенте России предлагает создать механизм легального возврата невостребованных лекарств. Инициатива связана с делом москвички Екатерины Конновой. Мать тяжелобольного ребенка обвинили в торговле наркотиками, когда она пыталась продать часть лекарств для ее сына, оказавшуюся лишней. Деньги от этого она, как сообщалось, хотела потратить на другой препарат для ребенка. История вызвала резонанс Накануне МВД прекратило уголовное дело.

Сама возможность возникновения таких процессов сильно вредит репутации самого института права, — сказала в эфире «Эха» главред «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова. Она добавила, что возможно этот случай заставит следователей в следующий раз не заводить подобных дел.