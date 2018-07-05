Бывший главный редактор российской версии «Форбс» Николай Усков оспорил своё увольнение в суде. В интервью «Эху» он подтвердил, что будут и другие иски.

Обращение в суд, по словам Ускова, нужно еще и для того, чтобы привлечь внимание общественности и соответствующих органов к невыплатам зарплат во всём издательском доме.