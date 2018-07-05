Бывший главный редактор российской версии «Форбс» Николай Усков оспорил своё увольнение в суде
Бывший главный редактор российской версии «Форбс» Николай Усков оспорил своё увольнение в суде. В интервью «Эху» он подтвердил, что будут и другие иски.
Обращение в суд, по словам Ускова, нужно еще и для того, чтобы привлечь внимание общественности и соответствующих органов к невыплатам зарплат во всём издательском доме.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт