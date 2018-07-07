Сборная России по футболу будет бороться сегодня за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира
Команда сыграет в четвертьфинальном матче с Хорватией. Игра пройдет в Сочи. Сейчас спортсменам нельзя отвлекаться на эмоции от прошлых побед, сказал ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов.
«Стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты. Концентрируемся на своей работе. Убежден, что и футболисты то же самое. В конце концов, истории бывают разные. Игра с Испанией — это хорошая история, приятная история для нас и для страны в том числе. Но теперь надо смотреть дальше. Это одна четвертая финала, и поэтому какие-то вещи надо забывать… Нам в эйфорию попасть не надо, потому что у нас турнир продолжается».
Черчесов добавил, что ждет от подопечных командной игры, но каждый футболист должен быть готов проявить свои индивидуальные качества.
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n_i_g_e_r 07 июля 2018 | 06:15
2:1 в полза Россия