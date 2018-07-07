Сборная России по футболу будет бороться сегодня за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира

Команда сыграет в четвертьфинальном матче с Хорватией. Игра пройдет в Сочи. Сейчас спортсменам нельзя отвлекаться на эмоции от прошлых побед, сказал ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты. Концентрируемся на своей работе. Убежден, что и футболисты то же самое. В конце концов, истории бывают разные. Игра с Испанией — это хорошая история, приятная история для нас и для страны в том числе. Но теперь надо смотреть дальше. Это одна четвертая финала, и поэтому какие-то вещи надо забывать… Нам в эйфорию попасть не надо, потому что у нас турнир продолжается».

Черчесов добавил, что ждет от подопечных командной игры, но каждый футболист должен быть готов проявить свои индивидуальные качества.