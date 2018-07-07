В Армении объявлен в розыск племянник экс-президента страны Сержа Саргсяна
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире Нарека Саргсяна наркотики и оружие, пишет «Кавказский узел». Кроме того, на днях, генеральная прокуратура Армении возобновила производство уголовного дела о стрельбе в Ереване 11-летней давности с участием другого племянника политика, Айка Саргсяна. Брат экс-президента Александр Саргсян был задержан в центре Еревана по подозрению в незаконном ношении оружия, однако в тот же день он был освобожден. Кроме того, сообщалось о расследовании в отношении еще нескольких родственников Саргсяна. Сам он ушел весной с поста премьер-министра после массовых протестов.
Комментарии3
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benny_point 07 июля 2018 | 05:21
.... сейчас следы Саргсянов обнаружат на луне и докажут, что они виноваты в затмение луны. Ведь все знали кто рвался к власти и всё же допустили эту мразь Скоро в Армении начнётся большая охота на ведьм - США готовят большую программу для Армении по уничтожению несогласных с ними.
zapadnay 07 июля 2018 | 05:37
Правильно, что ушёл. Не взял на себя грех, не пошёл против воли народа.
kochar 07 июля 2018 | 06:01
zapadnay: Просто вышли все, было бы поменьше народу утопил бы в крови.
Не стройте из него героя,такая же скотина как и им подобные.