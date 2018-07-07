В Армении объявлен в розыск племянник экс-президента страны Сержа Саргсяна

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире Нарека Саргсяна наркотики и оружие, пишет «Кавказский узел». Кроме того, на днях, генеральная прокуратура Армении возобновила производство уголовного дела о стрельбе в Ереване 11-летней давности с участием другого племянника политика, Айка Саргсяна. Брат экс-президента Александр Саргсян был задержан в центре Еревана по подозрению в незаконном ношении оружия, однако в тот же день он был освобожден. Кроме того, сообщалось о расследовании в отношении еще нескольких родственников Саргсяна. Сам он ушел весной с поста премьер-министра после массовых протестов.