Владимир Путин фактически игнорирует чемпионат мира по футболу
После открытия первенства президент не посетил ни одной игры сборной России, и на четвертьфинал пока тоже не собирается, отмечает The Bell. По словам одного высокопоставленного российского источника, главная причина заключается в том, что он любит хоккей. Футбол оставляет его равнодушным. У отсутствия президента на матче 1⁄8 финала с Испанией была и вторая причина — в победу России почти никто не верил, а Путин не хотел бы ассоциироваться с поражением, оговаривается собеседник The Bell.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 07 июля 2018 | 04:23
Столько бабла отвалил на победы.......что еще надо ?
nik213 07 июля 2018 | 04:36
В хоккее, облачённый в спецамуницию, делающей его чуть ли не суперменом, он забивал по 7 голов, если, конечно, вратарь ловко увёртывался, а он увертывался. Посмотреть бы плешивого недомерка на футбольном поле!