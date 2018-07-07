Владимир Путин фактически игнорирует чемпионат мира по футболу

После открытия первенства президент не посетил ни одной игры сборной России, и на четвертьфинал пока тоже не собирается, отмечает The Bell. По словам одного высокопоставленного российского источника, главная причина заключается в том, что он любит хоккей. Футбол оставляет его равнодушным. У отсутствия президента на матче 1⁄ 8 финала с Испанией была и вторая причина — в победу России почти никто не верил, а Путин не хотел бы ассоциироваться с поражением, оговаривается собеседник The Bell.