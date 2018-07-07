Украинский «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж

Как поясняли в Киеве, претензии связаны с тарифами на транзит газа. Украинская сторона требует более 11,5 миллиардов долларов. Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам двух компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Он обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.