Великобритания предложит Евросоюзу после выхода из него сохранить зону свободной торговли

Правда, правительство королевства не сможет изменить такой режим в будущем без одобрения парламента, пояснила премьер-министр Тереза Мэй. Накануне прошли консультации членов кабинета министров Великобритании. На них предполагалось согласовать стратегию Лондона на переговорах с Брюсселем о Brexit. Как отмечают наблюдатели, ранее правительство склонялось к установлению с ЕС полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.