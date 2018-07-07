Расследование нового случая отравления веществом «Новичок» в Англии может занять недели, если не месяцы
Такой прогноз дают представители британской полиции. В результате нового инцидента, который произошел недалеко от Солсбери, пострадали два человека. Они остаются в больнице в Солсбери в критическом состоянии.
Правоохранительные органы пока не снимают оцепление с ряда районов в Солсбери и Эймсбери, где побывали пострадавшие. Из соображений безопасности расследующие дело сотрудники полиции работают в спецодежде. Стерджес и Роули
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