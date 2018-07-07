Петербургский туроператор «Аврора-БГ» объявил о приостановке своей деятельности
Сейчас за границей остается около 70 клиентов компании, в числе которых 40 детей, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Там заверили, что все они клиенты вернутся домой в плановом режиме. Чуть менее 200 человек из-за приостановки деятельности туроператора не могут улететь в Болгарию и Черногорию. На этой неделе приостановил свою деятельность еще один туроператор – DSBW, а компания «Натали турс» отменила до конца сентября все свои туры, но деятельность пока не приостанавливала.
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