Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отставкой министру иностранных дел Борису Джонсону

Она готова уволить его, если глава МИДа попытается подорвать сделку по выходу британской стороны из Евросоюза, пишет The Times. По сведениям газеты, Джонсон во время закрытой встречи с бывшим премьером Дэвидом Кэмероном жестко критиковал план, который предложила Мэй. Окончательно покинуть ЕС Великобритания должна к концу марта следующего года.