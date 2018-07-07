«Радио Свобода» единственное представило финансовую отчетность как иностранный агент

Другие СМИ из этого списка документов не прислали, сказали «Интерфаксу» в министерстве юстиции России. Между тем именно «Радио Свобода» мировой суд оштрафовал на 100 тыс. рублей за непредоставление финансовой информации. Как рассказали в редакции радиостанции, они не смогли прислать отчетность в срок, поскольку министерство юстиции, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения. По мнению президента РСЕ/РС Тома Кента, применение закона «о СМИ — иностранных агентах» против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности.