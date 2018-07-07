Центральные улицы Москвы этим вечером будут перекрыты для гуляний болельщиков

В 21:00 начнется матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Как сказали в мэрии, с 23:00 будут закрыты для автотранспорта Тверская улица между Пушкинской площадью и Манежной, Моховая, от Большой Никитской. Нельзя будет проехать по Театральному проезду (до Неглинной), Ильинке и Варварке. Все они будут перекрыты до окончания гуляний. В департаменте региональной безопасности не исключили дополнительные ограничения движения транспорта.