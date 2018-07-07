Эксперты ОЗХО нашли следы хлора при расследовании атаки в сирийской Думе этой весной

В то же время доказательств применения нервно-паралитических веществ обнаружено не было, говорится в докладе миссии. Специалисты намерены продолжить анализ образцов, которые они взяли в пригороде Дамаска, и в дальнейшем представят заключительные выводы. О химической атаке в Думе сообщали активисты организации «Белые каски». Власти Сирии причастность к случившемуся отвергали, Дамаск и Москва утверждали, что кадры с места происшествия были постановочными. Сообщения о химической атаке стали поводом для ракетного удара западной коалиции по военным объектам режима Башара Асада.