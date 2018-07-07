Кубанский активист пожаловался на избиение в полиции

По словам пострадавшего, Евгения Ширманова, полицейский в гражданской одежде напал на него у здания ОВД под Краснодаром после того, как молодой человек сделал замечание его коллеге за нецензурную брань. Незадолго до этого инцидента на Ширманова уже было совершено нападение возле его дома. Активист ведет канал на Youtube и снимает ролики о нарушениях ПДД на дорогах Краснодара и других городов, в том числе и сотрудниками полиции.