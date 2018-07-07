Кубанский активист пожаловался на избиение в полиции
По словам пострадавшего, Евгения Ширманова, полицейский в гражданской одежде напал на него у здания ОВД под Краснодаром после того, как молодой человек сделал замечание его коллеге за нецензурную брань. Незадолго до этого инцидента на Ширманова уже было совершено нападение возле его дома. Активист ведет канал на Youtube и снимает ролики о нарушениях ПДД на дорогах Краснодара и других городов, в том числе и сотрудниками полиции.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
largo1122 07 июля 2018 | 02:19
Смотрю его ролики, его отцу еще дом сожгли