Московские власти не разрешили профсоюзам митинг против пенсионной реформы в центре города

В то же время в мэрии предложили собраться в Люблино или парке Сокольники. Несколько политических партий и профсоюзы собирались провести 18 июля шествие и митинг с участием до 30 тысяч человек. Из-за чемпионата мира по футболу до 25 июля в Москве можно проводить не связанные со спортом акции только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. В Санкт-Петербурге власти отказалась согласовать митинг против пенсионной реформы 18 июля в Овсянниковском саду. Как сказали «Эху» организаторы, эта площадка была заранее утверждена городской администрацией для проведения массовых акций во время чемпионата.