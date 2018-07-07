Московские власти не разрешили профсоюзам митинг против пенсионной реформы в центре города
В то же время в мэрии предложили собраться в Люблино или парке Сокольники. Несколько политических партий и профсоюзы собирались провести 18 июля шествие и митинг с участием до 30 тысяч человек. Из-за чемпионата мира по футболу до 25 июля в Москве можно проводить не связанные со спортом акции только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. В Санкт-Петербурге власти отказалась согласовать митинг против пенсионной реформы 18 июля в Овсянниковском саду. Как сказали «Эху» организаторы, эта площадка была заранее утверждена городской администрацией для проведения массовых акций во время чемпионата.
Комментарии1
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pmasel 07 июля 2018 | 02:13
Какие же они тупыеееееее. Чем позже люди на митингах начнут выпускать пар, тем больше его накопится.