Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в России

В Петрозаводске митинг начнется в полдень в центре города. Его организовало карельское отделения КПРФ. В Твери противников реформы соберут у памятника Ленину профсоюзы. Впрочем, присоединиться к ним планируют и коммунисты. Ангарский гражданский активист Вячеслав Иванец, как сообщается, сумел через суд добиться права провести сегодня митинг в центре города. Коммунисты выводят сегодня своих сторонников в Барнауле. Также запланированы акции в Симферополе, Борисоглебске, Всеволожске. В минувшие выходные митинги и пикеты против планов властей повысить возраст выхода на пенсию прошли, по некоторым данным, в 45 городах.