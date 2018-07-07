Более 50 человек погибли из-за аномальной жары в канадской провинции Квебек

Большинству из них 65 лет и больше, передает телеканал CBC. В последний раз жара, по данным властей, надолго устанавливалась в Монреале 8 лет назад. Тогда погибли более ста человек. На юго-востоке Канады в последние дни воздух прогревался до 30-40 градусов Цельсия.