Бывший сотрудник штаба Алексея Навального в Туле попросил политического убежища в Швейцарии
Филипп Симпкинс пожаловался на то, что к нему домой несколько раз приходили полицейские и задавали вопросы о его деятельности. Кроме того, как рассказал сам двадцатилетний активист телеканалу «Дождь», его вызывало на «профилактическую беседу» по поводу его взглядов руководство техникума, который он закончил перед отъездом. На работе звонили его руководству и обвиняли молодого человека в экстремизме. Сейчас Симпкинс находится в лагере для мигрантов в Швейцарии.
Комментарии2
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nepeanois 07 июля 2018 | 01:32
будем надеяться, пацана не выпрут на родинку
liquidsky__ 07 июля 2018 | 01:42
И погоняло характерное для миньона и поступок.