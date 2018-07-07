Первыми участниками полуфинала чемпионата мира по футболу стали сборные Франции и Бельгии

Накануне в четвертьфинале французы обыграли Уругвай со счетом 2:0. Бельгия одержала верх над Бразилией 2:1. Теперь оба участника полуфинала сыграют друг с другом во вторник в Санкт-Петербурге. На турнире остались лишь европейские команды. Во втором четвертьфинальном матче сегодня сыграют Швеция и Англия.