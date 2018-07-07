В Сочи, где сегодня играет сборная России, накануне за час выпала треть месячной нормы осадков
Из-за тропического ливня оказались подтоплены низинные участки федеральной трассы в Адлер. В то же время мэр города Анатолий Пахомов заверил в интервью «Эху», что погодные условия не помешают проведению четвертьфинального матча сборных России и Хорватии. Глава города отметил, что в районе стадиона «Фишт», где пройдет матч, осадков практически не было.
Комментарии1
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salut__521 07 июля 2018 | 01:29
А что, мэр, у вас несчастных осадков в районе стадиона «Фишт», где пройдет матч, не было?.. -Будут.