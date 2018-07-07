Сборная России по футболу будет бороться сегодня за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира

Встреча с командой Хорватии начнется в 21:00 в Сочи. У россиян из состава из-за травмы выбыл полузащитник Юрий Жирков. Под вопросом участие полузащитника Алана Дзагоева. В Москве тем временем сегодня откроют вторую фан-зону – у стадиона «Спартак». Кроме того, в центре столицы для гуляний болельщиков с 23:00 перекроют ряд улиц: Тверскую между Бульварным кольцом и Манежной площадью, Моховую от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинку и Варварку.