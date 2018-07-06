В Москве сегодня откроют вторую фан-зону для болельщиков

Она появится рядом со стадионом «Спартак».

Дополнительная фан-зона сможет вместить 50 тысяч человек. На ней установят 8 экранов для просмотра игр. Её открыли когда на чемпионате осталось сыграть всего 6 матчей. Около стадиона Спартак футбольные болельщики сегодня получат возможность посмотреть четвертьфинал шведов и англичан, а спустя несколько часов матч России и Хорватии. Собственно ради этой встречи, она начнётся в 9 вечера, и открывают новую площадку. Столичный мэр Собянин объяснил это популярностью первой фан-зоны, расположенной на Воробьёвых горах возле МГУ. Первоначально она должна была вмещать 40 тысяч. Но такие планы вызвали недовольство студентов. После чего руководство МГУ попросило фан-зону передвинуть и сократить её вместимость до 25ти тысяч. Площадка возле главного университета страны в дни матчей не раз была перегружена. Городские власти во время игр российских футболистов из-за большого количества зрителей ограничивали туда вход. И советовали болельщикам выбирать другие места для просмотра игр.

ФИФА ранее признала площадку на Воробьёвых горах лучшей из всех российских фан-зон чемпионата мира, сообщает РБК.