Сборная России по футболу сыграет сегодня в четвертьфинале кубка мира против команды Хорватии
Сейчас спортсменам нельзя отвлекаться на эмоции от прошлых побед, — сказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов:
«Стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты. Концентрируемся на своей работе. Убежден, что и футболисты то же самое. В конце концов, истории бывают разные. Игра с Испанией — это хорошая история, приятная история для нас и для страны в том числе. Но теперь надо смотреть дальше. Это одна четвертая финала, и поэтому какие-то вещи надо забывать… Нам в эйфорию попасть не надо, потому что у нас турнир продолжается».
Станислав Черчесов добавил, что ждет от сборной командной игры, но каждый футболист должен быть готов проявить свои индивидуальные качества.
Комментарии6
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maik19_ 07 июля 2018 | 00:30
Россия победит !
salut__521 07 июля 2018 | 00:41
//Сейчас спортсменам нельзя отвлекаться на эмоции от прошлых побед//
Ну с такими победами не разучиться бы бутсой до мячика дотрагиваться...
jetsam 07 июля 2018 | 00:42
вчерась банки РФ простили самому крупному хорватскому ритейлеру
долг (типа реструктуризация долгов).
сильно удивлюсь (банки - тоже), если сборная рф проиграет хорватам.
даже больше - удивлюсь, что хорваты наберутся наглости и выйдут на поле.
realtor_igor 07 июля 2018 | 01:06
jetsam: Бедно живут хорваты. Это всё объясняет..
realtor_igor 07 июля 2018 | 01:04
Автобус набитый берёзовыми дровами. Шлак и ужас. Чтоб они сдохли, а не портили чемпионат...
edward_1960 07 июля 2018 | 01:04
Понятно. Мы тоже надеемся.